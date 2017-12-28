НБУ упростил условия торговли иностранной валютой для банков

Условия торговли иностранной валютой упрощены и для международных финансовых организаций

Национальный банк Украины упростил условия торговли иностранной валютой, в том числе для проведения арбитражных операций на условиях маржинальной торговли. Как сообщили в пресс-службе регулятора, речь идет об арбитражных операциях, предусматривающих покупку/продажу иностранной валюты за иностранную валюту, то есть без использования гривны.

Так, благодаря ряду шагов, которые расширят возможности по проведению арбитражных операций, банки:

получат возможность проводить арбитражные операции не только с иностранными банками, как раньше, но и с иностранными небанковскими финучреждениями, которые имеют право осуществлять торговлю иностранной валютой и подотчетны соответствующим надзорным органам;

смогут осуществлять такие операции по поручению юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, в то время как ранее было возможно осуществлять их только по поручению клиентов-физлиц;

смогут заключать договора для проведения арбитражных операций с другими уполномоченными банками, которые уже установили отношения с иностранными контрагентами;

смогут проводить арбитражные операции с новым инструментом — банковскими металлами.

Что касается мер, направленных на упрощение условий торговли иностранной валютой, среди прочего, они позволят международным финансовым организациям (МФО) покупать или продавать валюту в любом украинском банке на выбор, а не только в том учреждении, где открыт счет соответствующей организации.

Все эти изменения закреплены постановлением НБУ №143, которое вступит в силу 2 января 2018 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что банки смогут проводить валютные операции по упрощенной процедуре. НБУ упростил ведение отчетности, связанной с валютными операциями граждан.

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