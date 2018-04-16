Не El Petro единым: в Венесуэле выпустили альтернативную валюту

В Венесуэле запустили еще одну альтернативную криптовалюту
Мэрия Каракаса, столицы Венесуэлы, объявила о выпуске альтернативной валюты для покупки товаров на специальных ярмарках. Новая валюта называется карибе.
Власть Каракаса решила запустить новую валюту в связи со стремительным обесцениванием боливара — денежной единицы Венесуэлы. На черном рынке показатели курса этой валюты составляют от 250 до 300 тыс за $1.
Карибе можно будет использовать для покупки продуктов и товаров первой необходимости на специальных ярмарках, организованных мэрией столицы Венесуэлы. Такие торговые мероприятия будут проходить в Каракасе на протяжении месяца.
Пункты обмена боливаров на альтернативную валюту откроют по всему городу. Обменять боливары на банкноты в 5, 10, 20, 50 и 100 карибе можно будет по курсу 1000:1.
Ранее местные власти Венесуэлы уже создали альтернативу боливару. В стране используют элорсу и панали — валюты для покупки продовольственных товаров оптом, медицинских препаратов.
Кроме этого, Венесуэла ввела собственную криптовалюту El Petro, обеспеченную нефтью.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы сообщали о том, что парламент Венесуэлы признал криптовалюту El Petro. Это позволит наладить процесс управления альтернативными механизмами в финансовой индустрии страны.
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По материалам unian.net