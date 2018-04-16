Не El Petro единым: в Венесуэле выпустили альтернативную валюту

В Венесуэле запустили еще одну альтернативную криптовалюту

Мэрия Каракаса, столицы Венесуэлы, объявила о выпуске альтернативной валюты для покупки товаров на специальных ярмарках. Новая валюта называется карибе.

Власть Каракаса решила запустить новую валюту в связи со стремительным обесцениванием боливара — денежной единицы Венесуэлы. На черном рынке показатели курса этой валюты составляют от 250 до 300 тыс за $1.

Карибе можно будет использовать для покупки продуктов и товаров первой необходимости на специальных ярмарках, организованных мэрией столицы Венесуэлы. Такие торговые мероприятия будут проходить в Каракасе на протяжении месяца.

Пункты обмена боливаров на альтернативную валюту откроют по всему городу. Обменять боливары на банкноты в 5, 10, 20, 50 и 100 карибе можно будет по курсу 1000:1.

Ранее местные власти Венесуэлы уже создали альтернативу боливару. В стране используют элорсу и панали — валюты для покупки продовольственных товаров оптом, медицинских препаратов.

Кроме этого, Венесуэла ввела собственную криптовалюту El Petro, обеспеченную нефтью.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о том, что парламент Венесуэлы признал криптовалюту El Petro. Это позволит наладить процесс управления альтернативными механизмами в финансовой индустрии страны.

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По материалам unian.net