Парламент Венесуэлы признал криптовалюту El Petro

Это позволит наладить процесс управления альтернативными механизмами в финансовой индустрии страны

Национальная ассамблея Венесуэлы (парламент) одобрила проект конституционного декрета о криптоактивах и криптовалюте El Petro, несмотря на свою критику в адрес национальной виртуальной валюты.

По словам вице-президента Венесуэлы Тарека эль-Айссами, одобрение такого декрета — это исторический шаг для Венесуэлы, который улучшит развитие страны.

Благодаря конституционному декрету физические и юридические лица, независимо от своего статуса резидента страны, смогут легально использовать криптоактивы для проведения платежных операций. А президент Венесуэлы Николас Мадуро станет главным регулятором эмиссии El Petro.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее президент Венесуэлы рассказал, как можно потратить криптовалюту Petro. Николас Мадуро планирует разрешить жителям страны покупать недвижимость за национальную виртуальную валюту.

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По материалам www.plusworld.ru