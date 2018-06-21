Грабители получили доступ к персональным данным пострадавшего

Киевлянина ограбили на 68 млн грн, заставив отдать доступ к его кошельку с битконами. Об этом сообщает Opendatabot.

Согласно материалам уголовного дела, поданного в Печерский районный суд Киева, злоумышленники выманили у жертвы ноутбук, телефон и доступ к персональным данным.

В пояснении указано, что пострадавший встретил грабителей на парковкев ТРЦ «Плазма». Там его насильно посадили его в машину и отвезли в гараж, где и ограбили.

В результате гработели завладели 158 Bitcoin. Сумма ущерба оценена в 68 028 198 гривен.

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Ранее СБУ задержала крупную банду за подделку банкнот. В Одессе правоохранители разоблачили деятельность преступной группировки фальшивомонетчиков. Во время обысков у злоумышленников изъято подделок на сумму $500 тыс, а также еще неразрезанный лист гривневых купюр.

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По материалам finclub.net.