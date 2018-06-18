СБУ задержала крупную банду за подделку банкнот (фото)

У преступников изъяли подделок на сумму $500 тыс

В Одессе правоохранители разоблачили деятельность преступной группировки фальшивомонетчиков. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины (СБУ).

Так, злоумышленники занимались изготовлением поддельных банкнот отечественной и иностранной валюты. По словам правоохранителей, во время обысков у фальшивомонетчиков изъято подделок на сумму $500 тыс, а также еще неразрезанный лист гривневых купюр.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов провели тайную операцию по вычислению фальшивомонетчиков. По результатам проведенных оперативных закупок, им удалось приобрести у злоумышленников 1,5 тыс поддельных долларов и 9 тыс фальшивых евро.

Правоохранители задержали четырех участников группировки. Сообщается, что организатором незаконной деятельности оказался мужчина, который находился в следственном изоляторе за ранее совершенные преступления. Поэтому за организацию банды фальшивомонетчиков он получит дополнительный срок заключения.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее киберполиция разоблачила сеть фейковых обменников криптовалют. Преступная группа состояла из четырех человек. Злоумышленники, обладая специальными знаниями и навыками в области программирования, создали собственную CMS-систему управления контентом сайтов-обменников.

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