Немецкий мобильный банк N26 усиливает защиту платежей

Необанк запускает защиту 3D Secure для онлайн-транзакци

Европейский банк без отделений N26 совместно с платежной системой Mastercard запускают двухфакторную систему защиты платежей в интернете. Клиентам банка не придется беспокоиться о безопасности своих транзакций благодаря системе дополнительного подтверждения платежа.

Клиенту, который расплачивается картой в онлайн-магазине, будет приходить уведомление в мобильном приложении. Там он сможет подтвердить или отклонить платеж.

В сообщении указано, что дополнительное подтверждение понадобится не всем покупателям. Благодаря технологиям машинного обучения, банк сможет анализировать поток транзакций, выделяя те, что не вписываются в традиционную модель расходов каждого конкретного пользователя. И потенциально могут быть мошенническими. Только в таком случае мобильный банк будет отправлять на смартфон покупателя дополнительный запрос на подтверждение личности.

Услуга будет доступна для клиентов N26 во всех странах в версии 3.5 для iOS и Android.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о том, что Европейский цифровой банк N26 запустил счета для фрилансеров. Запуск таких аккаунтов — это первый шаг банка на пути к переходу в бизнес-сегмент.

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