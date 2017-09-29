Несколько биткоин-бирж уже получили лицензии на ведение деятельности в Японии

Японское правительство настроено поощрять развитие крипторынка в стране, а не предотвращать его рост

Агентство финансовых услуг Японии (FSA) удовлетворило заявки одиннадцати криптовалютных бирж на получение лицензии, позволяющей осуществлять деятельность на территории страны.

В официальном документе FSA указано, что лицензию получат крупнейшие криптобиржи Японии и Сингапура, включая bitFlyer, BitBank, Zaif и Quoine.

По словам CEO и сооснователя Quoine Майка Каямори, возглавляемая им биржа уделяет большое внимание вопросам безопасности и тщательно следит за сохранностью активов пользователей.

Несмотря на то, что компания зарегистрирована в Сингапуре, биржа Quoine пользуется огромной популярностью среди японских пользователей, предпочитающих торговать биткоином в паре с иеной. Помимо Сингапура и Японии у Quoine есть также подразделение во Вьетнаме.

Напомним, недавно FSA удовлетворило аналогичную заявку от токийской биткоин-биржи Coincheck.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Япония стремится к эффективному регулированию крипторынка. Страна остается крупнейшим в мире рынком Bitcoin.

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По материалам forklog.com