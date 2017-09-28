В отличие от Китая, Япония стремится к эффективному регулированию крипторынка

Япония остается крупнейшим в мире рынком Bitcoin

Начиная с октября, японские криптовалютные биржи будут полностью контролироваться и изучаться местными органами власти в рамках масштабной инициативы по созданию более регулируемого и надежного японского криптобиржевого рынка.

В отличие от Китая, Япония принимает более ответственный подход к регулированию биткоин-бирж. Вместо того, чтобы вводить общенациональный запрет на торговые платформы, правительство намерено в октябре некоторое время контролировать и исследовать биткоин-биржи. Собранная за этот период информация поможет японским властям разработать лицензионную программу для эффективного регулирования местного рынка криптобирж.

Сотрудник Агентства финансовых услуг (FSA), не раскрывая свое имя, сообщил The Japan Times, что японское правительство настроено поощрять развитие крипторынка в стране, а не предотвращать его рост и останавливать прогресс.

В ближайшие недели у ведущих японских криптобирж, включая bitFlyer, крупнейшую в Японии биткоин-биржу по объему торгов, скорее всего, запросят ежедневные отчеты для изучения правительством. По завершении исследования власти Японии запустят программу лицензирования для расширения существующих систем KYC и AML.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что биткоин снова может разделиться. Имя биткоина сможет носить еще одна криптовалюта, если небольшая группа майнеров и разработчиков реализует запланированный хардфорк.

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По материалам cointelegraph.com