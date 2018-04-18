Нова пошта запустила сервис отсрочки оплаты за доставку

Адресную доставку посылки можно оплатить позже

Украинский сервис экспресс-доставки «Новая почта» представил новую услугу «Плати позже». Теперь клиент может забрать свою посылку, отсрочив оплату за доставку.

Новый сервис начал работать в Украине с 16 апреля. Клиент может расплатиться за доставку в течение 10 календарных дней с даты получения посылки. Однако услуга распространяется только на адресные доставки за наличные.

Воспользоваться сервисом «Плати позже» может каждый желающий, если основная услуга доставки предоставляется в отделении «Новой почты» и отправление будет доставлено на адрес получателя; доставка направляется на адрес получателя.

Получатель посылки должен оплатить услугу за наличные, при этом стоимость услуг к оплате за одну экспресс-накладную не должна превышать 500 грн.

Сервис «Плати позже» выручит в случае, когда у получателя нет при себе необходимой суммы наличных денег, чтобы заплатить курьеру за доставку. Если на протяжении 10 дней человек не погасит долг, он лишится возможности отправлять посылки в отделениях «Новой почты». Чтобы возобновить отправку ему надо оплатить непогашенную задолженность.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о том, что «Новая почта» оптимизирует доставку посылок в Европу. Компания заключила партнерское соглашение с международным экспресс-перевозчиком DPDgroup. Сервис обеспечит адресную доставку посылок весом до 30 кг из Украины в Европу и доставку паллетированных грузов в обоих направлениях.

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По материалам ain.ua.