Новая корпоративная культура и IPO: что ждет Uber c новым CEO

Дара Хосровшахи рассказал о своих целях на должности CEO компании Uber

В ходе своей первой встречи с сотрудниками новый CEO компании Uber Technologies Inc. Дара Хосровшахи очертил свои планы на новой должности: вывести компанию на IPO в течение ближайших 18-36 месяцев, создать новую корпоративную культуру и нарастить долю на рынке.

Назначение Хосровшахи может помочь Uber в преодолении серии кризисов, которые привели к отставке бывшего генерального директора Трэвиса Каланика в июне, а также ухода еще ряда топ-менеджеров.

Хосровшахи подчеркнул необходимость привлечения новых талантов, в частности, главного финансового директора, а также председателя правления, который будет правой рукой CEO в процессе управления компанией.

Напомним, компания Uber была основана в 2008 году. За это время ей удалось привлечь около $15 млрд инвестиций. Сейчас стоимость компании оценивается в $68 млрд.

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Ранее сообщалось о том, что в приложении Uber появилась новая функция. Теперь в Uber можно заказывать поездки с несколькими пунктами назначения. В компании сообщают, что около 3-10% поездок, заказанных через Uber, выполняются с несколькими промежуточными остановками, поэтому новая функция станет полезной для многих пользователей сервиса.

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По материалам reuters.com