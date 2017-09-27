Новый формат доставки от Укрпочты запустят по всей Украине

С 1 октября услуга «Укрпочта SmartBox» станет доступной для клиентов по всей Украине

В июне 2017 Укрпочта запустила новый для Украины формат доставки. Услуга, предназначенная для малого и среднего бизнеса, изначально работала в тестовом режиме и была доступна только жителям Киева. С октября покрытие сервиса увеличится.

Воспользоваться услугой SmartBox можно будет в более чем 1000 отделений Укрпочты по всей стране. Там можно будет купить коробки и отправить готовый заказ. Доставка же будет осуществляться в любую точку Украины, где работает национальный почтовый оператор. Курьерскую доставку, кроме Киева, можно будет заказать в Одессе, Харькове, Днепре и Львове.

Услуга предназначена для предпринимателей, которые работают в сфере e-commerce – продают товары онлайн и пересылают их по почте конечному потребителю. Она упрощает оформление посылки — продавцу необходимо просто заполнить специальную форму в онлайн-кабинете и принести посылку в отделение. А также позволяет сэкономить на отправке — действует единый тариф, вне зависимости от веса товаров. Единственное ограничение — объем коробки, которую предприниматель выбирает исходя из своих потребностей (от XS до L). Сроки доставки смарт-отправлений — от одного до 4 дней, в зависимости от региона.

Подробнее об этом сервисе — читайте в материале.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о том, что Укрпочта будет работать допоздна. Новый график отделений будет продлен до 21-00 со 2 октября 2017 по 9 января 2018. Также в филиалах на время откажутся от обеденного перерыва.

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