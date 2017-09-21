Новые смарт-часы от Apple не справляются со своей главной функцией

Новая версия смарт-часов была представлена на пошлой неделе

Компания Apple Inc признала, что в последней версии Apple Watch обнаружены проблемы с выполнением главной функции. Возможность совершать звонки и получать доступ к данным без iPhone в новых смарт-часах реализована некорректно.

Несколько известных рецензентов заявили, что не могут рекомендовать устройство из-за сбоя Wi-Fi, вызывающего проблемы c сотовой связью.

В Apple сообщили, что при подключении часов к открытым Wi-Fi-сетям, например, в гостинице или в кафе, пользователи могут столкнуться со сбоями связи LTE.

Пресс-секретарь Apple Эми Бессетт заявила, что компания уже ищет решение проблемы, которое будет включено в ближайшее обновление программного обеспечения.

В обзорах известных СМИ, включая New York Times, смарт-часы получили в целом положительные оценки. Но другие известные рецензенты, такие как Wall Street Journal и The Verge, рекомендовали воздержаться от покупки новой модели, потому что LTE не работает должным образом. Помимо проблем с подключением, рецензенты были разочарованы тем, как быстро разряжается батарея часов во время звонков по сотовой связи — ее хватает лишь на час.

Смешанные отзывы повлияли на стоимость акций Apple, которые к закрытию торгов упали на 1,7% и составили $156,07.

Цены на Apple Watch Series 3 стартуют с $399. Напомним, в отличие от предыдущих версий часов, эти поддерживают сотовую сеть.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что почти половина пользователей Apple не хотят пользоваться Face ID. Американцы и британцы предпочитают сканер отпечатков пальцев и голосовую аутентификацию.

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По материалам reuters.com