Объем цифровых платежей в Индии снова бьет рекорды

Рынок цифровых платежей в Индии развивается в основном благодаря транзакциям с цифровыми кошельками и пластиковыми картами, а также сокращению наличных денег в обращении

В Индии объем цифровых транзакций достиг нового рекорда в июле и составил 859,2 млн транзакций, что на 2% больше, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщает Центробанк Индии.

За последние несколько месяцев объем цифровых платежей в стране значительно вырос, в основном благодаря транзакциям с цифровыми кошельками и пластиковыми картами, а также сокращению наличных денег в обращении.

В июле объем платежей при помощи предоплаченных платежных инструментов вырос почти на 5% до 88,7 млн транзакций. Показатель за июнь — 84,7 млн.

Транзакции через систему UPI выросли на 11,7% за аналогичный период — с 10,2 млн в июне до 11,4 млн в июле. В мае показатель был на уровне 9,2 млн.

Транзакции с дебетовыми картами выросли на 1,7% — с 232,4 млн в июне до 236,4 млн в июле.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Amazon готовит Индию к лидерству в глобальном e-commerce. Компания Amazon дополнила свои инвестиции в индийский бизнес еще 260 миллионами долларов.

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По материалам paymentscardsandmobile.com