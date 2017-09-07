Объемы отмывания денег достигли рекордных показателей в ЕС

Европейские банки подозревают около 1 млн транзакций в причастности к отмыванию денег

Глава Европола призывает к ужесточению контроля в сфере отмывания денег после того, как агентство обнаружило, что нарушения в этой сфере в основном не расследуются, несмотря на то, что объемы отмывания денег достигли рекордных показателей по всему Европейскому Союзу.

Согласно Reuters, в то время как европейские банки подозревают около 1 млн транзакций в причастности к отмыванию денег в 2014 году (последний год, по которому имеются данные), лишь 1 из 10 случаев был расследован соответствующими органами. В связи с этим, Европол настоятельно просит банки более ответственно относиться к данным, которые они предоставляют сотрудникам правоохранительных органов.

Анализ, проведенный Европолом, показывает постоянный рост объема «отмытых» денег — почти до 1 млн подозрительных транзакций в 2014 году, что на 17 процентов выше, чем в предыдущем году, и более чем на две трети выше по сравнению с 2006 годом.

Например, в 2014 году в Италии объем средств, связанных с такими транзакциями, составил 164 млрд евро ($195 млрд) — это примерно одна десятая часть экономики страны. В Европоле оценивают, что сумма, конфискованная в результате расследований со стороны полиции, составила лишь 1% от всего объема выручки от криминальной деятельности в Европейском союзе.

По данным Европола, две трети всех транзакций, подозреваемых в отмывании денег в Европе, совершаются в Великобритании и Нидерландах, отчасти по причине того, что Лондон и Амстердам — это два крупнейших финансовых центра Европы.

Большая часть «отмытых» денег была получена в результате торговли наркотическими веществами, уточняют в агентстве.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что cashless по-прежнему недосягаем для большинства стран Европы. В прошлом году более половины всех платежных операций в Германии, Италии, Польше и Испании были совершенны с использованием наличных.

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По материалам pymnts.com