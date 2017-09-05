Обнаружен троян, ворующий средства с популярного криптовалютного кошелька

Вирус проник в самый популярный в мире кошелек для bitcoin, ethereum и litecoin
Троян под названием TrickBot ворует средства со счетов пользователей на Coinbase.
TrickBot может накладывать поддельную страницу входа в систему, когда пользователь заходит на сoinbase.com через свой браузер. Заполучив пользовательские данные для входа в аккаунт, мошенники переводят криптовалюту с кошельков жертв на свои собственные.
Учитывая то, что Coinbase является самым популярным в мире криптокошельком, а цена биткоина измеряется тысячами долларов, выгода для мошенников очевидна.
Само вредоносное ПО впервые было обнаружено еще в 2016 году. Тогда его целью были данные онлайн-банкинга. На данный момент TrickBot может заражать устройства пользователей и накладывать поддельные страницы входа на банковские порталы более десятка стран.
В июне 2017 года троян нацелился на счета в PayPal и страницы входа нескольких известных CRM-систем — прикладного ПО для корпоративной среды.
Вирус был обнаружен также в конце августа этого года. Он содержался в документах, прикрепленных к спам-рассылке от Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC). Из этого следует, что троян, вероятно, рассчитан на канадских пользователей.
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По материалам thepaypers.com