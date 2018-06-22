Вирус может управлять зараженными устройствами через Telegram

Специалисты ESET, международной компании-разработчика антивирусного ПО, обнаружили опасный вирус для Android-устройств, которым управляют через бота в мессенджере Telegram. Вредоносная программа HeroRat атакует жертв, скачавших поддельные приложения в неофициальных магазинах.

После установки вредоносного ПО, приложение показывает уведомление, что не может работать на этом устройстве и якобы удаляется. Но на самом деле таким образом активируется троян, который способен похищать данные со смартфона и изменять его настройки.

HeroRat берет захваченный гаджет под полный контроль: перехватывает трафик мобильного устройства, крадет хранящуюся на нем информацию и самостоятельно меняет настройки. Киберпреступники могут удаленно управлять его действиями через бот в мессенджере Telegram.

Авторы трояна продают его всем желающим в трех комплектациях. В зависимости от набора функций стоимость алгоритма составит от $25 до $100. Исходный код хакеры оценили в $650.

Специалисты по кибербезопасности рекомендуют Android-пользователям не взаимодействовать с неофициальными магазинами приложений. В основном новый вирус распространяется в Иране, при этом в официальном магазине Google Play его не обнаружили.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что криптобиржа Bithumb пострадала от взлома. С южнокорейской криптобиржи украли более $30 млн. Руководство площадки пообещало, что все потери пользователей будут возмещены.

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По материалам computerra.ru.