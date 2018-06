Одна из крупнейших криптобирж мира пострадала от взлома

С южнокорейской криптобиржи украли более $30 млн

Одна из крупнейших криптовалютных бирж Bithumb приостановила ввод-вывод средств после того, как хакеры похитили из платформы 35 млрд южнокорейских вон (примерно $31 млн).

[Notice for the temporary suspension of the deposits]

Due to the increasing safety issues, we are changing our wallet system.

Please do not deposit until we notify.

*All deposits are not deposited into your wallet until all changes are completed.

— Bithumb (@BithumbOfficial) 20 июня 2018 г.