close-btn
PaySpaceMagazine

Одна из крупнейших криптобирж мира пострадала от взлома

20.06.2018 12:18

С южнокорейской криптобиржи украли более $30 млн

Одна из крупнейших криптобирж мира пострадала от взлома. Фото: serro.com

Одна из крупнейших криптовалютных бирж Bithumb приостановила ввод-вывод средств после того, как хакеры похитили из платформы 35 млрд южнокорейских вон (примерно $31 млн).

Представители торговой площадки сообщили, что хакерская атака произошла в период времени между вечером вторника и ранним утром среды по корейскому времени. Несмотря на то, что Bithumb до сих пор не уточнила, какие именно криптовалюты были похищены, руководство площадки пообещало, что все потери пользователей будут возмещены.

Оставшиеся активы платформы были перемещены на холодный кошелек. Также руководство биржи попросило пользователей «немедленно прекратить вносить депозиты в криптовалюте пока не будет опубликовано новое сообщение».

На фоне этой новости рынок криптовалют продемонстрировал некоторое падение капитализации. Так, за последние сутки средневзвешенная цена биткоина снизилась на 1,5% (до появления информации о взломе Bithumb первая криптовалюта демонстрировала умеренный рост).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что еще одна известная онлайн-платформа вводит цензуру против криптовалют. Платформа самовольно убирает посты, хотя в пользовательском соглашении нет ни слова о подобных запретах или ограничениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему биткоин не станет мировой валютой? Банкиры назвали причину

По материалам forklog.com

Рубрики: BitcoinБезопасностьКомпанииКриптовалютыНовости
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!