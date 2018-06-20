Одна из крупнейших криптобирж мира пострадала от взлома

С южнокорейской криптобиржи украли более $30 млн

Одна из крупнейших криптовалютных бирж Bithumb приостановила ввод-вывод средств после того, как хакеры похитили из платформы 35 млрд южнокорейских вон (примерно $31 млн).

[Notice for the temporary suspension of the deposits]

Due to the increasing safety issues, we are changing our wallet system.

Please do not deposit until we notify.

*All deposits are not deposited into your wallet until all changes are completed. — Bithumb (@BithumbOfficial) 20 июня 2018 г.

Представители торговой площадки сообщили, что хакерская атака произошла в период времени между вечером вторника и ранним утром среды по корейскому времени. Несмотря на то, что Bithumb до сих пор не уточнила, какие именно криптовалюты были похищены, руководство площадки пообещало, что все потери пользователей будут возмещены.

Оставшиеся активы платформы были перемещены на холодный кошелек. Также руководство биржи попросило пользователей «немедленно прекратить вносить депозиты в криптовалюте пока не будет опубликовано новое сообщение».

На фоне этой новости рынок криптовалют продемонстрировал некоторое падение капитализации. Так, за последние сутки средневзвешенная цена биткоина снизилась на 1,5% (до появления информации о взломе Bithumb первая криптовалюта демонстрировала умеренный рост).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что еще одна известная онлайн-платформа вводит цензуру против криптовалют. Платформа самовольно убирает посты, хотя в пользовательском соглашении нет ни слова о подобных запретах или ограничениях.

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По материалам forklog.com