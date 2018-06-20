Еще одна известная онлайн-платформа вводит цензуру против криптовалют

Платформа самовольно убирает посты, хотя в пользовательском соглашении нет ни слова о подобных запретах или ограничениях

Известная платформа для ведения блогов Medium присоединилась к ряду онлайн-платформ, выступивших против контента на тему криптовалют. Учитывая, что сервис выступает в поддержку свободы слова, этот шаг выглядит особо нелогичным.

Стоит отметить, что криптосообщество давно и активно использует Medium для размещения различных материалов о криптовалютах, токеномике, масштабировании блокчейна и т.д. Также площадку использовали ICO-проекты для публикации анонсов, информации о баунти программах и других инициативах во благо сообщества. Однако за последнюю неделю Medium начал без каких-либо объяснений приостанавливать блоги криптопроектов.

Так, базирующаяся на Ethereum платформа для обмена сообщениями Status сообщила о том, что Medium не пропустил к публикации ее пост о новой баунти программе. При этом сервис получил электронное письмо о нарушении обновленной политики Medium в отношении криптовалют. Не обнаружив в своем посте никаких нарушений, команда Status внесла ряд правок, редактируя специфические термины вроде «баунти», «ETH» и «SNT» и попыталась разместить пост еще раз, однако и в этот раз попытка оказалась неудачной.

Та же участь на этой неделе постигла и Blockchain.io. Блог проекта был заморожен, а после восстановления выяснилось, что последний его пост о бесплатной раздаче токенов исчез.

При этом блог Blockchain.io хостился на самой платформе Medium, а блог Status — на его собственном домене. Тем не менее, исход один и тот же — внезапная приостановка.

В пользовательском соглашении Medium платформа оставляет за собой право «удалить любой опубликованный контент по той или иной причине», но не указывает, какие именно типы контента могут быть удалены. В документе также нет никакой информации относительно запретов или ограничений на размещение постов на криптовалютную тематику.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Риме продадут за криптовалюту особняк XVI века. Участники аукциона также могут участвовать в торгах, называя ставки в фиатных деньгах.

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По материалам news.bitcoin.com