Гендиректор Circle рассказал о новой криптовалюте, подкрепленной долларом

По словам генерального директора финтех-компании Circle Джереми Аллэйра, каждая фиатная валюта в мире — от американского доллара до китайского юаня — будет иметь собственный криптовалютный эквивалент.

Напомним, ранее в Circle уже анонсировали новую криптовалюту под названием USD Coin, обеспеченную долларом США. Новая цифровая валюта создана для того, чтобы ускорить транзакции, совершаемые с помощью доллара, за счет использования блокчейна. И это не первый проект, который совмещает использование фиатных денег и криптовалют. Так называемые stablecoin (криптовалюта с фиксированным курсом, привязана к другим активам — ред.), запускали и ранее. Самой известной является Tether. Поэтому прогнозы директора Circle вполне оправданы.

Стартап Аллэйра запустил платежное блокчейн-приложение, с помощью которого люди могут бесплатно отправлять друг другу деньги. Этот сервис работает на базе публичного блокчейна и поддерживает криптовалюту (биткоин). Кроме этого, Circle также разработал сервис для инвесторов, который облегчает вложение денег в криптовалюты, такие как Bitcoin и Ethereum. Также это решение упрощает внебиржевой крипто-трейдинг для институциональных инвесторов.

Джереми Аллэйр

генеральный директор финтех-компании Circle

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что бразильский предприниматель Рикардо Рейс создал биткоин-кофемашину. Так, у машины есть QR-код, который позволяет пользователям отправлять криптовалюту и таким образом платить за кофе.

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По материалам cnbc.com.