Один из банков позволит осуществлять операции через голосового помощника

Прежде чем предоставлять новые возможности клиентам, сервис успешно протестировали сотрудники банка этим летом

US Bank, пятый по величине коммерческий банк США, одним из первых в стране предложил своим клиентам осуществлять банковские операции при помощи команд голосового помощника Amazon Alexa.

Клиенты US Bank могут попросить Alexa:

проверить баланс любого их счета в US Bank;

узнать сроки внесения платежей и суммы к получению;

показать историю транзакций по счету;

совершить платежи на кредитные карты US Bank.

Чтобы воспользоваться преимуществами новой услуги, у клиентов US Bank должно быть устройство с поддержкой голосового помощника Alexa, такое как Amazon Echo, Echo Dot или Tap, а также приложение Alexa на смартфоне и учетная запись в Amazon.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что голосовой помощник Amazon Alexa поможет с покупкой продуктов питания. Онлайн-магазин продуктов питания запустит приложение для голосового помощника Amazon Alexa.

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По материалам finextra.com