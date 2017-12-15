close-btn
PaySpaceMagazine
Свежий номер PaySpace Magazine 2017 #2
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Один из крупнейших криптокошельков теперь поддерживает Bitcoin Cash

15.12.2017 10:49

Теперь Bitcoin Cash поддерживается и кошельком Blockchain.info

Один из крупнейших криптокошельков теперь поддерживает Bitcoin Cash. Фото: etftrends.com

Один из наиболее популярных в мире криптокошельков Blockchain.info добавил поддержку созданной в результате хардфорка цифровой валюты Bitcoin Cash (BCH).

По словам CEO компании Питера Смита, теперь пользователи кошелька могут не только отправлять и получать транзакции в BCH, но также осуществлять ее обмен на криптовалюты биткоин и Ethereum, делая это напрямую, без обращения к сторонним сервисам.

На сайте Blockchain.info сообщается, что всем пользователям, у которых по состоянию на 1 августа хранились на этом кошельке биткоины, начислено эквивалентное количество монет Bitcoin Cash. Также компания планирует в первом квартале следующего года добавить поддержку BCH в мобильную версию кошелька.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что рыночная стоимость всех криптовалют превысила $0,5 трлн. Капитализация всех торгуемых криптовалют превысила $500 млрд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Эстонии появится ведомство для привлечения криптовалютных активов

По материалам forklog.com

Рубрики: BitcoinКриптовалютыНовости
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме