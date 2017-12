Один из крупнейших криптокошельков теперь поддерживает Bitcoin Cash

Теперь Bitcoin Cash поддерживается и кошельком Blockchain.info

Один из наиболее популярных в мире криптокошельков Blockchain.info добавил поддержку созданной в результате хардфорка цифровой валюты Bitcoin Cash (BCH).

Our gift to you — introducing #BitcoinCash w/full support in the @blockchain wallet. Now you can send, request, & exchange btw BTC/ETH/BCH from one place! 🎉🎁🎉 https://t.co/wah83Ghu1r

— Peter Smith (@OneMorePeter) 14 декабря 2017 г.