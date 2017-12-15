Один из крупнейших криптокошельков теперь поддерживает Bitcoin Cash

Теперь Bitcoin Cash поддерживается и кошельком Blockchain.info

Один из наиболее популярных в мире криптокошельков Blockchain.info добавил поддержку созданной в результате хардфорка цифровой валюты Bitcoin Cash (BCH).

Our gift to you — introducing #BitcoinCash w/full support in the @blockchain wallet. Now you can send, request, & exchange btw BTC/ETH/BCH from one place! 🎉🎁🎉 https://t.co/wah83Ghu1r — Peter Smith (@OneMorePeter) 14 декабря 2017 г.

По словам CEO компании Питера Смита, теперь пользователи кошелька могут не только отправлять и получать транзакции в BCH, но также осуществлять ее обмен на криптовалюты биткоин и Ethereum, делая это напрямую, без обращения к сторонним сервисам.

На сайте Blockchain.info сообщается, что всем пользователям, у которых по состоянию на 1 августа хранились на этом кошельке биткоины, начислено эквивалентное количество монет Bitcoin Cash. Также компания планирует в первом квартале следующего года добавить поддержку BCH в мобильную версию кошелька.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что рыночная стоимость всех криптовалют превысила $0,5 трлн. Капитализация всех торгуемых криптовалют превысила $500 млрд.

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По материалам forklog.com