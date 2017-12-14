Рыночная стоимость всех криптовалют превысила $0,5 трлн

Капитализация всех торгуемых криптовалют превысила $500 млрд

Согласно данным Coinmarketcap, уже вчера показатель общей капитализации криптовалютного рынка достиг $507,86 млрд. Сегодня утром показатель возрос до $512 млрд.

Больше половины капитализации рынка составляет Bitcoin, который при цене в $16,4 тыс капитализирован на $274 млрд.

Вторую позицию занимает Ethereum ($70 млрд), третью — Bitcoin Cash ($32,9 млрд).

Отметим, что Ethereum показал рекордный подъем на фоне роста спроса на Cryptokitties. Блокчейн Ethereum с 30 ноября «оккупирован» армией коллекционных криптокотиков по цене от $10 до 120 тыс. Сам же эфир на момент публикации торгуется на уровне в $736 за монету.

Замыкают ТОП-5 самых капитализированных криптовалют Ripple ($21 млрд) и Litecoin ($16 млрд).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что от биткоина отделилась очередная криптовалюта. В сети биткоина состоялся новый хардфорк Super Bitcoin.

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По материалам finclub.net