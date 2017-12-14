В Эстонии появится ведомство для привлечения криптовалютных активов

Создание ведомства поддерживают органы государственной власти

В Эстонии будет создано Агентство для увеличения рынка криптокапитала. Основной целью проекта станет привлечение финансовых ресурсов и дальнейшее повышение статуса страны в качестве лидера в области технологий и инноваций.

Среди основных задач Агентства – консультирование ICO-проектов, помощь с запуском стартапов на платформе Token EST, открытие биржи для обеспечения ликвидности криптоактивов, а также предоставление финансирования проектам, успешно прошедшим Due Diligence.

Для реализации проекта будет сформирована новая структура, включающая в себя некоммерческую организацию TokenEST SA и коммерческую TokenEST OÜ.

Проект получил одобрение и поддержку со стороны различных органов государственной власти. Так, на встрече с депутатом парламента и Генеральным секретарем Центристской партии Михаилом Корбом организаторы проекта обсудили растущую роль цифровой экономики, а также необходимость законодательного регулирования криптовалютного рынка.

Для реализации проекта в январе 2018 года будет запущено ICO TokenEST, ставящее целью привлечение 30 млн евро.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что экс-глава PayPal и Facebook вошел в совет директоров известного крипторесурса. Дэвид Маркус вошел в совет директоров сервиса обмена, хранения и торговли криптовалютой Coinbase.

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По материалам forklog.com