Американские банкиры собираются запустить нефтяную криптовалюту

Новая монета OilCoin будет полностью подчиняться американским нормам и законам

Банкиры США и Барт Чилтон, бывший член Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами, анонсировали создание нефтяной криптовалюты OilCoin. Она ориентирована на нефтяные резервы.

OilCoin будет оцифровывать баррели нефти, таким образом, каждая цифровая монета будет стоит как один баррель черного золота. Эксперты уверены, что это позволит избежать в будущем волатильности криптовалюты. У новой монеты есть и налоговые преимущества – инвесторы будут платить налог на прирост капитала только тогда, когда продают OilCoin.

По словам сооснователя, OilCoin подчиняется нормам и законам США, поэтому подходит для институциональных розничных инвесторов. Первичное размещение монет состоится в начале января следующего года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что от биткоина отделилась очередная криптовалюта. В сети биткоина состоялся новый хардфорк Super Bitcoin.

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По материалам ubr.ua