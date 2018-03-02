Гарретт Кэмп, наиболее известный как соучредитель Uber и основатель фонда Expa, запускает свою собственную криптовалюту

Валюта будет называться Eco, и Кэмп хочет, чтобы она стала цифровой глобальной расчетной единицей, которая будет использоваться в качестве платежного инструмента во всем мире для ежедневных транзакций. Эксперт рассказывает, что идея выпустить новые деньги зародилась во время путешествия по Африке.

Первоначально будет выпущен 1 трлн токенов, из которых 50% распределится между 1 млрд человек, которые пройдут регистрацию. 20% отправятся в университеты, по 10% получат консультанты, стратегические партнеры, и недавно созданная Eco Foundation, ответственная за создание и поддержание сети.

Примечательно то, что кампания пройдет без ICO. Это означает, что проект не будет привлекать средства. И избежит юридических проблем, с которыми в настоящее время сталкиваются большинство крупных ICO.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что одна из крупнейших e-commerce компаний мира создаст свою криптовалюту. Ведущий онлайн-ритейлер Японии Rakuten планирует перенести свою программу лояльности на новую блокчейн-платформу, а также создать собственную криптовалюту Rakuten Coin.

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