Одна из стран СНГ хочет обложить налогом Facebook и Google

Местные депутаты предлагают ввести налог на деятельность крупных интернет-ресурсов

Член парламента Киргизии Руслан Казакбаев предложил обложить налогом крупные интернет-ресурсы, такие как Facebook, Instagram, Twitter, Google и т.д.

Депутат заверил коллег, что интернет-гиганты берут с коммерческих организаций тысячи долларов за рекламу, однако не во всех странах, где данная реклама распространяется, они вынуждены платить налоги.

Руслан Казакбаев

Член парламента Киргизии

В качестве примера Казакбаев привел опыт РФ, где с 2012 года интернет-ресурсы платят госпошлины. По словам парламентария, только за первый квартал текущего года интернет-компании заплатили порядка 2 млрд рублей налогов.

Депутат призвал разработать для данной инициативы соответствующий законопроект. При этом данные изменения никак не должны затронуть пользователей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что одна из стран вводит налог на пользование соцсетями. В стране уже принят закон, обязующий пользователей платить налог за использование соцсетей.

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По материалам biz.liga.net