Ощадбанк запускает масштабную программу поддержки малого бизнеса

Инициаторы программы считают, что благодаря развитию частного предпринимательства страна сможет улучшить свои экономические показатели

Ощадбанк объявил о старте комплексной общенациональной программы «Будуй своє». Ее главной целью является поддержка предпринимателей на разных этапах развития бизнеса.

Инициатива Ощадбанка состоит из четырех блоков.

Первый блок «Стартуй легко» — это стартовый пакет для бизнеса. Приобретая его, новый или существующий предприниматель сразу получает корпоративную карту и расчетно-кассовое обслуживание.

Второй блок — «Будуй своє зручно». Для тех, кто находится в начале своей предпринимательской жизни, гранды отечественного бизнеса предлагают скидки, бесплатные услугами в течение определенного периода времени, поощрительные программы и т.д.

Блок «Вчись та розвивайся» позволит лицу, заинтересованному в предпринимательстве, пройти тест и понять, какой из него предприниматель, где его слабые и сильные стороны в организации малого бизнеса. Когда приоритеты развития определены, предприниматель-новичок может пройти учебные курсы, получить совет ментора или ознакомиться с новейшими материалами по теме собственного бизнеса.

Последний блок программы — «Отримай фінансову підтримку». Фактически Ощадбанк разворачивает новую программу микрокредитования предпринимателей (сумма кредита — от 50 тыс до 5 млн грн), которая стартует в Киеве уже в этом году и до конца 2018-го охватит все регионы Украины.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине появится финансовый омбудсмен. Соответствующий законопроект уже готов.

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