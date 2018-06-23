Пока Центробанк страны не готов выпустить национальную криптовалюту

По словам главы правления Швейцарского национального банка (SNB) Томаса Мозера, криптовалюта и блокчейн — слишком примитивны. Поэтому нет смысла рассматривать вопрос о выпуске цифровой валюты, поддерживаемой государством.

Во время своего выступления на конференции Crypto Valley в Цуге, Томас Мозер сравнил блокчейн в ее нынешнем состоянии с «бесполезной инновацией» наподобие ранее популярных компакт-дисков.

Томас Мозер

глава правления SNB

Мозер, назначенный в 2010 году в совет центрального банка Швейцарии, признал, что у блокчейна есть потенциал. Однако проявится он только тогда, когда технология будет «сильно отличаться от того, какой она является сегодня». В связи с этим глава SNB не может представить создание криптовалюты, выпущенной центробанком страны.

На этой же конференции член Швейцарского федерального совета Иоганн Н. Шнайдер-Амманн сказал, что когда-нибудь блокчейн проникнет в экономику страны. Однако пока Швейцария недостаточно осведомлена о потенциальных рисках, связанных с этой децентрализованной технологией.

Напомним, Швейцария является дружелюбной к криптовалютам и блокчейну страной. Ведь именно в кантоне Цуг основана известная Крипто-долина с благоприятными условиями для развития финтех-индустрии, цифровых активов и блокчейн-технологии.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что цена Bitcoin опустилась до минимальных значений. Согласно Индексу цен на Bitcoin (BPI) от CoinDesk, стоимость криптовалюты упала до $5938, превысив предыдущий минимум в $5947, установленный 6 февраля.

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По материалам cointelegraph.com.