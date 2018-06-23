Цена Bitcoin опустилась до минимальных в этом году значений

Стоимость одной монеты упала ниже $6 тыс, обновив минимума за 2018 год
Вчера, 22 июня, цена Bitcoin опустилась ниже отметки в $6 тыс, достигнув минимальных в 2018 году значений.
Согласно Индексу цен на Bitcoin (BPI) от CoinDesk, стоимость криптовалюты упала до $5938, превысив предыдущий минимум в $5947, установленный 6 февраля.
По данным Coinmarketcap, при закрытии торгов 22 июня цена первой криптовалюты составила $6083. Примечательно, что торги в этот день открылись с показателем в $6737. Таким образом, всего за день биткоин потерял более $650.
Согласно BPI, рыночная капитализация криптовалюты также снизилась до $102 млрд, что является самым низким показателем за год.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что в аэропорту установили криптоматы, чтобы туристы не увозили местную валюту с собой. Пассажиры главного международного аэропорта Нидерландов смогут переводить оставшиеся после поездок деньги в криптовалюты.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самые крупные кражи в истории криптовалют — инфографика
По материалам coindesk.com