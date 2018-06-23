Цена Bitcoin опустилась до минимальных в этом году значений

Стоимость одной монеты упала ниже $6 тыс, обновив минимума за 2018 год

Вчера, 22 июня, цена Bitcoin опустилась ниже отметки в $6 тыс, достигнув минимальных в 2018 году значений.

Согласно Индексу цен на Bitcoin (BPI) от CoinDesk, стоимость криптовалюты упала до $5938, превысив предыдущий минимум в $5947, установленный 6 февраля.

По данным Coinmarketcap, при закрытии торгов 22 июня цена первой криптовалюты составила $6083. Примечательно, что торги в этот день открылись с показателем в $6737. Таким образом, всего за день биткоин потерял более $650.

Согласно BPI, рыночная капитализация криптовалюты также снизилась до $102 млрд, что является самым низким показателем за год.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в аэропорту установили криптоматы, чтобы туристы не увозили местную валюту с собой. Пассажиры главного международного аэропорта Нидерландов смогут переводить оставшиеся после поездок деньги в криптовалюты.

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По материалам coindesk.com