Самые крупные кражи в истории криптовалют — инфографика

Составлен список самых значимых краж в истории криптовалют

На этой неделе Bithumb (седьмая по объемам торгов биржа в мире) стала жертвой хакеров. Они похитили варитуальные валюты на сумму $32 млн.

Это уже второй подобный инцидент в Южной Корее за последний месяц — безопасность рынка и торговли криптовалютами как таковая вызывают сомнения.

Всего за все время существования криптовалют было украдено более $1 млрд. Большую часть средств так и не удалось вернуть.

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