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Самые крупные кражи в истории криптовалют — инфографика

22.06.2018 15:52 Елена Филатова

Составлен список самых значимых краж в истории криптовалют

На этой неделе Bithumb (седьмая по объемам торгов биржа в мире) стала жертвой хакеров. Они похитили варитуальные валюты на сумму $32 млн.

Это уже второй подобный инцидент в Южной Корее за последний месяц — безопасность рынка и торговли криптовалютами как таковая вызывают сомнения.

Всего за все время существования криптовалют было украдено более $1 млрд. Большую часть средств так и не удалось вернуть.

кражи в криптоиндустрии

Источник данных — Bloomberg

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Рубрики: БезопасностьИнфографикаКриптовалютыМир
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