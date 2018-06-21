Пассажиры главного международного аэропорта Нидерландов смогут переводить оставшиеся после поездок деньги в криптовалюты
В амстердамском аэропорту Схипхол появился криптовалютный банкомат, с помощью которого пассажиры могут обменять евро на Bitcoin или Ethereum.
Установкой криптомата занималась голландская компания ByeleX Data Solutions. Аппарат находится во втором зале прилетов, попасть в который можно через переход к первому и второму залам вылета. Банкомат установлен на шестимесячный испытательный период.
В этом году аэропорт Брисбена запустил программу, позволяющую пассажирам расплачиваться криптовалютой за покупки в нескольких магазинах терминала.
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Ранее сообщалось о том, что в Корее появится умный аэропорт. Так, в ближайшем будущем пассажиры Международного аэропорта Инчхон смогут без паспорта и посадочного талона отправляться в различные точки мира благодаря биометрической технологии распознавания лиц.
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По материалам finextra.com.