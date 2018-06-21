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PaySpaceMagazine

В аэропорту установили криптоматы чтобы туристы не увозили местную валюту с собой

21.06.2018 22:03

Пассажиры главного международного аэропорта Нидерландов смогут переводить оставшиеся после поездок деньги в криптовалюты

биткоин-банкомат

В аэропорту Амстердама теперь можно обменять евро на Bitcoin. Фото: news.schiphol.com

В амстердамском аэропорту Схипхол появился криптовалютный банкомат, с помощью которого пассажиры могут обменять евро на Bitcoin или Ethereum.

Установкой криптомата занималась голландская компания ByeleX Data Solutions. Аппарат находится во втором зале прилетов, попасть в который можно через переход к первому и второму залам вылета. Банкомат установлен на шестимесячный испытательный период.

Благодаря биткоин-банкомату мы надеемся удовлетворить потребности пассажиров, разрешив им легко обменивать местные евро на глобальные Bitcoin или Ethereum. Путешественникам может пригодиться такой банкомат, если, например, нужно продать оставшиеся евро, которыми они не смогут воспользоваться у себя на родине
Таня Дик
директор направления потребительских товаров и услуг аэропорта Схипхол

В этом году аэропорт Брисбена запустил программу, позволяющую пассажирам расплачиваться криптовалютой за покупки в нескольких магазинах терминала.

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Ранее сообщалось о том, что в Корее появится умный аэропорт. Так, в ближайшем будущем пассажиры Международного аэропорта Инчхон смогут без паспорта и посадочного талона отправляться в различные точки мира благодаря биометрической технологии распознавания лиц.

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По материалам finextra.com.

Рубрики: BitcoinЕвропаКриптовалютыНовостиТехнотренды
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