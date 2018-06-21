В почтоматах можно будет забирать заказы не только с Amazon, но и с других площадок
Спустя почти год тестирования пилотных почтоматов для многоквартирных домов Amazon Hub, крупнейший американский онлайн-ритейлер официально анонсировал свой продукт и сообщил о планах по развитию сервиса в США.
Представленный сервис не слишком отличается от того, что Amazon предлагал ранее в своей привычной сети почтоматов Amazon Lockers. Основным отличием является место установки этих устройств самообслуживания.
Установка почтоматов внутри жилых домов позволяет обеспечить удобную доставку интернет-заказов. С Amazon Hub онлайн-покупатели больше не должны будут ждать курьеров и подстраивать свои планы под время их визита. Они смогут забирать заказы прямо из почтоматов внутри многоквартирных домов. Доступ к закрытым ячейкам будет осуществляться с помощью pin pad клавиатуры.
Amazon заявляет, что услуга уже доступна для 500 тыс жителей США. Примечательно, что Hub распространяется не только на заказы с площадки Amazon — как заявили в компании, сервис работает с посылками от «любого отправителя».
CПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что голосовые помощники Amazon будут помогать туристам в отелях. С их помощью турист сможет, к примеру, заказать еду или вызвать такси.
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По материалам kiosksoft.ru