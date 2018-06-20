На дорогах Пекина появились роботы-курьеры

Один из районов города наводнили роботы-курьеры от популярной e-commerce платформы

На дорогах пекинского района Хайдянь появились самоуправляемые роботы, доставляющие заказчикам посылки.

Услуга была запущена в понедельник одной из крупнейших в Китае платформ электронной коммерции JD.com. Онлайн-гигант выпустил на дороги более 20 роботов-курьеров, которые привозят клиентам на дом приобретенные ими онлайн товары.

Первоначально, доставки осуществляются лишь в жилые массивы, расположенные неподалеку от центра выдачи JD.

Роботы двигаются с максимальной скоростью в 15 км/час. При этом каждый из них за раз может перевозить до 30 посылок.

Каждый робот оснащен радарами и датчиками, которые помогают распознавать сигналы светофоров и оценивать окружающую обстановку.

Когда робот уже вот-вот прибыл к дому клиента, он получает сообщение от JD.com. Забрать посылку клиент может либо пройдя идентификацию по технологии распознавания лиц, либо после ввода одноразового кода, либо используя приложение для смартфона.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам chinadaily.com.cn