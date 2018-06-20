Китайский метрополитен ускорит платежи с помощью биометрии

В метро Пекина планируют использовать технологии биометрической идентификаци

В этом году метрополитен Пекина планирует внедрить технологию био-распознавания на станциях в целях повышения эффективности транспорта и снижения затрат.

В частности, рассматриваются две биометрические технологии — распознавание лица и скан ладони. Об этом рассказал Чан Хуабин, глава развития бизнеса Beijing Subway — оператора большинства линий в городе.

Технология распознавания лиц позволит отслеживать передвижение пассажиров с помощью камер, подключенных к онлайн-сетям, которые распознают людей при входе на станцию. Это позволит обойти традиционное обилечивание, тем самым сокращая время, которое пассажиры вынуждены проводить на входе, задерживая движение. По мнению представителей подземки, эта технология достаточно зрелая и может широко применяться в системе метрополитена. При этом вопрос оплаты проезда в таком случае пока остается нерешенным.

Скан ладони уже используется в системе метро Шанхая. Пассажиры могут провести рукой у сканера на турникете, после чего устройство мгновенно сравнит полученное изображение с имеющимися в базе.

Общая протяженность 22 линий метро Пекина составляет 608 километров. Метрополитен в городе ежедневно используют более 10 млн пассажиров.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в транспорте еще одного города установят терминалы. В рамках инвестиционного проекта городу бесплатно предоставят 100 терминалов.

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По материалам chinadaily.com.cn