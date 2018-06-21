Без паспортов и посадочных талонов: в Корее появится умный аэропорт

Корейский аэропорт Инчхон оснастят современными интеллектуальными технологиями

В ближайшем будущем пассажиры Международного аэропорта Инчхон смогут без паспорта и посадочного талона отправляться в различные точки мира благодаря биометрической технологии распознавания лиц.

Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться услугой доставки, чтобы отправить свой багаж в аэропорт и из аэропорта. Чат-боты на базе искусственного интеллекта обеспечат круглосуточное обслуживание в аэропорту через приложение Kakao Talk, а с 2023 года роботы будут предоставлять услуги парковщика.

Это лишь некоторая часть смарт-услуг, которые корпорация Incheon International Airport предоставит пассажирам в ближайшем будущем на основе технологии Industry 4.0. Корпорация определила около 100 задач, которые будут реализованы в ближайшие 5 лет. Среди них внедрение инновационных услуг в аэропорту, включая регистрацию из дома, автоматизация пограничного контроля на базе биометрических данных, а также запуск магазинов беспошлинной торговли с системой самообслуживания.

Аэропорт планирует запустить услугу Smart Pass уже в начале следующего года, чтобы предварительно зарегистрированные данные распознавания лиц пассажиров могли заменить посадочные талоны и паспорта. В 2020 году предварительная регистрация граждан Южной Корее станет ненужной, так как будет доступна биометрическая информационная база данных правительства страны.

В 2023 году будет внедрена проверка безопасности тоннельного типа, когда пассажиры могут пройти досмотр, просто идя по тоннелю. При этом не требуется отдельной проверки багажа.

Беспилотные автомобили начнут работу в зоне пассажирского терминала уже в следующем году, а роботизированная парковка и магазины беспошлинной торговли на базе IoT станут доступны пассажирам аэропорта с 2023 года.

CПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам kiosksoft.ru