Партнерство с PayPal выведет китайский мобильный кошелек на глобальный уровень

Платежный гигант PayPal продолжает расширять свое присутствие на рынке мобильных платежей и объявляет о партнерстве с китайской компанией Baidu

Сотрудничество позволит 100 млн пользователей мобильного кошелька китайской компании осуществлять платежи у 17 млн предпринимателей, использующих PayPal, через сервис Baidu.

Ранее в этом месяце PayPal расширил интеграцию с Apple и стал способом оплаты в Samung Pay. Компания также подписала расширенные соглашения с Citi и Chase, добавила возможность мгновенных банковских переводов и упростила продажи для своих торговцев по всему миру.

В свою очередь, для Baidu это партнерство является способом повысить свои позиции в конкуренции с ведущими мобильными кошельками Китая — Alipay (500 млн пользователей) и WeChat Pay (600 млн пользователей). На эти две платформы приходится более 90% рынка мобильных кошельков в Китае.

Компании-владельцы этих кошельков Alibaba и Tencent недавно объединились с Stripe, чтобы расширить использование своих платежных систем и за пределами Китая. Сделка с PayPal станет ответом Baidu на этот шаг.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что платежный гигант PayPal растет быстрее, чем ожидали аналитики. Компания также повысила собственный прогноз дохода за год, демонстрируя своим инвесторам, что PayPal превосходит собственные цели.

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По материалам techcrunch.com