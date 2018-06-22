PayPal анонсировал покупку еще одной компании

Платежный гигант заявил о покупке второй компании за эту неделю

Незадолго после сообщения о покупке Hyperwallet, PayPal заявил о приобретении Simility — платформы по риск-менеджменту и предотвращению мошенничества. Как заявили представители платежной компании, это приобретение является частью ее стратегии по расширению и улучшению набора предоставляемых услуг, чтобы сервис компании мог стать единым решением, покрывающим потребности торговцев.

В прошлом году PayPal инвестировал в Simility, отметив уникальный подход компании, выходящий за рамки устаревших решений. Simility отдает контроль в руки самих торговцев, чтобы они могли лучше защитить клиентов на мобильных устройствах. PayPal сообщила, что после закрытия сделки торговцы на платформе PayPal получат доступ к настраиваемым инструментам по борьбе с мошенничеством через существующую панель управления.

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СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что PayPal выкупит американскую платежную платформу. Компании уже раскрыли информацию о сумме и сроках сделки.

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По материалам pymnts.com