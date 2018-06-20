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PaySpaceMagazine

PayPal выкупит американскую платежную платформу

20.06.2018 11:37

Компании уже раскрыли информацию о сумме и сроках сделки

PayPal выкупит американскую платежную платформу. Фото: qz.com

Платежный гигант PayPal сообщил о намерении купить платежную платформу Hyperwallet за $400 млн. Сделка усилит позиции PayPal в электронной коммерции и онлайн-маркетплейсах.

Hyperwallet — основанная 18 лет назад компания, которая помогает людям и малым предприятиям получать платежи за продаваемые ими продукты и услуги.

Торговцы и поставщики услуг, которые используют онлайн-маркетплейсы, хотят быстрого, эффективного, гибкого и безопасного доступа к своим доходам, в любом месте и в любое время. Приобретая Hyperwallet, мы укрепим нашу способность предоставлять интегрированное комплексное решение, помогающее крупным и небольшим платформам электронной коммерции и маркетплейсам использовать платежные возможности мирового класса на более чем 200 рынках
Билл Рэди
главный операционный директор PayPal

 

Завершение этого приобретения, ожидаемое в четвертом квартале, приведет к тому, что PayPal и ее платежный процессор Braintree будут иметь больше «локализованных возможностей мультивалютного распределения платежей» с многочисленными вариантами выплаты, включая предоплаченные карты, банковские счета, дебетовые карты, наличные, чеки и PayPal.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что оператор Alipay привлек $14 млрд инвестиций и потратит их на Blockchain. Платежное подразделение Alibaba вложит $14 млрд в развитие блокчейн-решений и других инноваций.

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По материалам pymnts.com

Рубрики: PayPalКомпанииНовостиСША
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