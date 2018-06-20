PayPal выкупит американскую платежную платформу

Компании уже раскрыли информацию о сумме и сроках сделки

Платежный гигант PayPal сообщил о намерении купить платежную платформу Hyperwallet за $400 млн. Сделка усилит позиции PayPal в электронной коммерции и онлайн-маркетплейсах.

Hyperwallet — основанная 18 лет назад компания, которая помогает людям и малым предприятиям получать платежи за продаваемые ими продукты и услуги.

Билл Рэди

главный операционный директор PayPal

Завершение этого приобретения, ожидаемое в четвертом квартале, приведет к тому, что PayPal и ее платежный процессор Braintree будут иметь больше «локализованных возможностей мультивалютного распределения платежей» с многочисленными вариантами выплаты, включая предоплаченные карты, банковские счета, дебетовые карты, наличные, чеки и PayPal.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что оператор Alipay привлек $14 млрд инвестиций и потратит их на Blockchain. Платежное подразделение Alibaba вложит $14 млрд в развитие блокчейн-решений и других инноваций.

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По материалам pymnts.com