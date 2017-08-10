PayPal выкупил компанию в сфере онлайн-кредитования

Платежный гигант PayPal приобрел компанию Swift Financial, которая занимается онлайн-кредитами

Приобретение позволит PayPal предоставлять кредиты крупным компаниям, которые обрабатывают платежи через его платформу. Это также расширит возможности по предоставлению кредитов фирмам, которые еще не являются пользователями PayPal.

Условия сделки пока не раскрываются, а само приобретение еще предстоит одобрить регулятору.

PayPal предлагает краткосрочные кредиты малому бизнесу с 2013 года через подразделение PayPal Working Capital. Займы выдаются на суммы до $125 тыс. Для оценки кредитоспособности торговцев компания использует данные о платежах, которые она обрабатывает для них.

С момента запуска кредитных услуг PayPal выдал более $3 млрд займов для 115 тыс малых предприятий.

Сделка позволит PayPal начать предлагать долгосрочные кредиты до $500 тыс своим крупным продавцам, а также использовать данные Swift Financial для предоставления займов компаниям, которые не являются давними пользователями услуг PayPal.

Отделившись от eBay Inc в 2015 году, PayPal продолжает расширять партнерские отношения и приобретать новые сервисы, чтобы получить преимущество над конкурентами на рынке цифровых платежей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что PayPal подписал стратегическое партнерство с крупным банком. Оно позволит клиентам банка совершать транзакции через PayPal и привязать к сервису свои карты.

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По материалам investing.com