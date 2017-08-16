PayPal заключил еще одну сделку в сфере мобильных платежей

Платежный гигант PayPal объединился со стартапом Thyngs, который занимается мобильными платежами

Сотрудничество позволит интегрировать технологии Thyngs с сервисами PayPal.

Компания предложит PayPal свою платформу для бесконтактных платежей. Британский технологический стартап надеется благодаря сотрудничеству получить доступ к клиентской базе PayPal, которая насчитывает 200 млн активных пользователей.

Технология Thyngs позволяет потребителям прислонять смартфон к наклейкам на различных объектах (к примеру, коробках для сбора пожертвований) для осуществления платежей или получения дополнительной информации через NFC, Bluetooth и QR-коды.

Напомним, PayPal все больше расширяет свое присутствие на рынке мобильных платежей. Платежный гигант на этой неделе объявил об интеграции с Samsung Pay.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Bitcoin превзошел PayPal по рыночной капитализации. Впервые в истории капитализация биткоина достигла уровня платежного гиганта PayPal в $70 млрд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские пользователи жалуются на проблемы с денежными переводами PayPal из Украины

По материалам thepaypers.com