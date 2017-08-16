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PayPal заключил еще одну сделку в сфере мобильных платежей

16.08.2017 13:00

Платежный гигант PayPal объединился со стартапом Thyngs, который занимается мобильными платежами

PayPal заключил еще одну сделку в сфере мобильных платежей. Фото: thyngs.net

Сотрудничество позволит интегрировать технологии Thyngs с сервисами PayPal.

Компания предложит PayPal свою платформу для бесконтактных платежей. Британский технологический стартап надеется благодаря сотрудничеству получить доступ к клиентской базе PayPal, которая насчитывает 200 млн активных пользователей.

Технология Thyngs позволяет потребителям прислонять смартфон к наклейкам на различных объектах (к примеру, коробках для сбора пожертвований) для осуществления платежей или получения дополнительной информации через NFC, Bluetooth и QR-коды.

Напомним, PayPal все больше расширяет свое присутствие на рынке мобильных платежей. Платежный гигант на этой неделе объявил об интеграции с Samsung Pay.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Bitcoin превзошел PayPal по рыночной капитализации. Впервые в истории капитализация биткоина достигла уровня платежного гиганта PayPal в $70 млрд.

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По материалам thepaypers.com

Рубрики: CтартапыPayPalКомпанииМобильные платежиНовости
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