PaySpace Magazine Awards 2017: успейте подать заявку

Осталось всего 10 дней!

Прием заявок на участие в ежегодной премии PSM Awards в разгаре! Мы рады приветствовать в нашем конкурсе такие уважаемые компании, как PayMaster.ua, Platon, Portmone, Prom.ua, Mosst Payments, ПАТ “Кредобанк”, Plategka.com, Credit365, ПАТ “Альфа-банк”, CC LOAN, inCust и другие известные бренды.

В 2017 году премия PaySpace Magazine Awards определит лучших в 18 номинациях. К слову, по направлению «криптовалюты» мы выделили две отдельные номинации.

Премия традиционно пройдет в 3 этапа:

1 этап — сбор заявок (до конца октября)

2 этап — читательское голосование за лучших (ноябрь)

3 этап — подсчет голосов и награждение победителей на торжественной церемонии.

Финал и награждение состоится 14 декабря в Национальной Филармонии в Киеве.

Времени немного: до конца приема заявок осталось всего 10 дней. А уже в декабре мы узнаем, кто стал лучшим из лучших в Fintech и e-commerce Украины!

Все детали конкурса и номинации — на странице Премии PSM Awards-2017.

СПРАВКА

Организатор премии PSM Awards — экспертное издание о платежах PaySpace Magazine. Журнал освещает тенденции и самые интересные события на рынке электронной коммерции, мобильных и электронных платежей, финансовых технологий, инноваций и банков.