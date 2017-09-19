Первая волна Brexit затронет тысячи рабочих мест в сфере финансов — исследование

Часть финкомпаний все еще надеются на «мягкий» Brexit, при котором страна сохранила бы доступ к единому рынку ЕС
Около 10 тыс рабочих мест в области финансов будут перенесены из Великобритании или созданы за рубежом в ближайшие несколько лет, если стране откажут в доступе к единому рынку Европы. Такие данные были получены Reuters в результате опроса финансовых компаний.
Самым популярным городом для «переезда» среди этих компаний является Франкфурт. На втором месте с большим отставанием оказался Париж.
В опросе о планах на случай так называемого «жесткого» Brexit приняли участие 123 компании. Среди них крупнейшие банки, страховщики, управляющие активами, частные инвестиционные компании и биржи Великобритании.
Почти половина опрошенных компаний сообщили, что им придется переместить персонал или реструктурировать свой бизнес из-за Brexit, который должен состояться в марте 2019 года. Еще треть респондентов заявили, что это никак не повлияет на их деятельность. Остальные компании либо еще не определились с планом действий, либо не захотели его раскрывать.
Количество рабочих мест, которые придется переместить или создать за рубежом, было подсчитано на основе ответов 39 компаний, в которых занято не менее 350 тыс человек. Всего в финансовом секторе Великобритании работает около 1,1 млн человек.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что десятки крупных банков уезжают из Лондона из-за Brexit. Около 30 международных банков собираются переехать из Лондона во Франкфурт-на-Майне из-за выхода Великобритании из ЕС.
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По материалам reuters.com