В Domino’s рассказали, когда пиццу начнут доставлять роботы

Голосовые заказы и беспилотная доставка — будущее фастфуда

В своем интервью гендиректор Domino’s Pizza рассказал о скорых переменах в сфере заказа и доставки фастфуда — как в ближайшем будущем, так и в перспективе. Так, в рамках 3-5 лет все больше людей будет надиктовывать свои заказы вместо более традиционных вариантов оформления покупки.

Клиенты Domino’s уже могут заказывать еду с помощью голосовых помощников. Например с помощью сервиса Amazon Alexa, который начал принимать заказы от клиентов пиццерии осенью 2017. В будущем этот тренд будет только развиваться. Ведь спустя всего два месяца после появления возможности заказа пиццы «голосом», пятая часть клиентов, которые ранее пользовались опцией заказа «в один клик», перешли на Amazon Alexa.

Беспилотная доставка — это более долгосрочная перспектива.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Дела Domino’s идут хорошо. Недавно рейтинг компании на Credit Suisse получил отметку «превосходительно». Старая оценка была нейтральной.

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