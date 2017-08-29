В европейском городе заработала доставка на дронах

Время на доставку сократится в пять раз

Крупнейший онлайн-маркетплейс Исландии – Aha – запускает новый сервис доставки для своих клиентов. В партнерстве с израильским производителем дронов Flytrex торговая площадка будет доставлять онлайн-заказы по воздуху. Пока такую доставку могут заказать только жители столицы – перелеты будут осуществляться между двумя берегами залива в Рейкьявике.

Использование беспилотных летательных аппаратов Flytrex значительно сократит сроки доставки и затраты на пересылку грузов.

Ранее в Aha были вынуждены преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до нужного адреса на другой стороне залива. Дрон решит эту проблему.

Беспилотник может доставит посылку весом 3 кг за 4 минуты. Тогда как обычному автомобилю потребовалось бы на это 25 минут с учетом трафика.

В интернет-магазине утверждают, что использование дронов в доставке – это не экспериментальный проект. Услугу планируют предоставлять на постоянной основе. Flytrex и Aha уже получили соответствующее одобрение от Исландского транспортного ведомства.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о том, что Amazon запатентовал новый формат доставки дронами. Компания предлагает создать целую сеть станций для обслуживания мобильной доставки на дронах.

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