Пластик вместо банкнот: как украинцы используют банковские карты

Безналичные платежи набирают обороты во II квартале 2017 года

Тенденция сокращения количества банкоматов сохранилась во втором квартале 2017 года, тогда как количество карт, транзакций, оплат в интернете и переводов с карты на карту выросли. Такими наблюдениями поделились в процессинговом центре UPC на основе данных по картам банков-клиентов процессинга.

Количество карт банков-клиентов UPC увеличилось на 7%, а общее число транзакций по картам во втором квартале 2017 года выросло на 24%. Для сравнения, этот показатель в 2016 году увеличился на 20%.

Заметим, что некоторые показатели рынка платежных карт, по-прежнему возрастали.

Оплата картой

Количество покупок, оплаченных с помощью платежных карт, увеличилось во втором квартале 2017 года на 42%. Тенденция к увеличению доли расчетов платежной картой от общего числа финансовых операций сохранилась и составила 62,4% от общего числа финансовых операций, что на 8% больше, чем во втором квартале 2016 года, по объёмам доля занимает почти 27%.

В втором квартале 2017 года доля покупок, оплаченных картами в интернете равнялось 15% от всех покупок картой, а их количество возросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом.

Переводы с карты на карту

В втором квартале 2017 года довольно быстро росли денежные переводы с карты на карту, их количество увеличилось на 22%. Средняя сумма перевода составляет 3 747 грн. Доля переводов от общего числа финансовых транзакций по платежным картам в 2017 году еще невелика – только 2%, а по объемам – почти 4%.

Бесконтактные платежи

Украинцы уже привыкли к бесконтактным платежам картой. Об этом свидетельствуют быстрые темпы их роста. Количество таких оплат увеличилось в 4 раза и занимает 17.9% доли от покупок по картам в POS-терминалах.

Чаще всего такими картами украинцы рассчитывались на заправках, в супермаркетах, ресторанах быстрого питания, хозяйственных магазинах, магазинах косметики и за проезд в метро.

Количество POS-терминалов, которые принимают бесконтактные платежи выросло в 2,6 раз и достигло 94% от всех подключенных к UPC торговых POS-терминалов. Популярность расчетов картой и в дальнейшем будет расти, это тренд следующих нескольких лет.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о том, как цифровые платежи проникают в жизнь украинцев. Эту и другие темы обсудили эксперты на конференции «Карточный бизнес и технологии 2017».

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