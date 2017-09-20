Платежи отпечатком пальца: новый сервис появится в европейском супермаркете

Британский супермаркет предоставит клиентам возможность совершать платежи с помощью отпечатка пальца

Компания по предоставлению услуг аутентификации Sthaler совместно с компанией-партнером Worldpay представила систему оплаты покупок с помощью отпечатков пальцев в супермаркете Costcutter в Великобритании.

Согласно сообщениям СМИ, Costcutter может стать первым в мире супермаркетом, который предоставит клиентам возможность совершать платежи с помощью отпечатка пальца.

Sthaler, компания-провайдер технологии, планирует расширить биометрический метод оплаты на другие крупные супермаркеты Великобритании.

Система использует инфракрасный порт, который сканирует пальцы потребителей, а затем связывает этот образец с банковскими счетами. Данные учетной записи затем хранятся у поставщика платежей Worldpay, благодаря чему покупатели могут производить платежи, просто используя свои пальцы.

В Sthaler утверждают, что технология сканирования вен является самым безопасным методом биометрической идентификации. Fingopay (устройство, используемое для сканирования отпечатков пальцев) проверяет как пульс, так и гемоглобин. Образцы рисунка вен хранятся в базе данных в зашифрованном виде.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что российские банки введут единую биометрическую систему в 2018 году. Изначально система будет работать только в банковской сфере, а позже — в образовании, медицине и торговле.

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По материалам telegraph.co.uk