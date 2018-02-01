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Поддержка криптовалют появилась еще в одном сервисе р2р-платежей

01.02.2018 15:50

Функция заработала после этапа тестирования

приложение Square

В приложении можно будет купить и продать криптовалюту Фото: tctechcrunch.com

Пользователи приложения Square Cash в США (за исключением нескольких штатов) получили доступ к торговле Bitcoin. Компания Square представила услугу после нескольких месяцев тестирования.

Сервис позволяет пользователям приложения для денежных переводов потратить на Bitcoin до $10 тыс в неделю. А также перевести виртуальные деньги с других аккаунтов.

Компания не взимает деньги за покупку криптовалюты. Однако в приложении будет сниматься средняя по рынку комиссия при попытке продать свои цифровые активы.

Накопления в Bitcoin будут привязаны к учетной записи клиента в Square, а не к его устройству. Это не совсем надежно с точки зрения безопасности, но удобно для пользователя. Ведь пароль от кошелька можно забыть, а телефон — потерять.

Помимо нового сервиса компания запустила веб-сайт, обучающий криптовалютам.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Также на днях стало известно, что мобильный банк Revolut запустил платежи в криптовалюте. Партнером сервиса стала Bitcoin-биржа Bitstamp. Благодаря этой площадке клиенты мобильного банка смогут покупать криптовалюту и отправлять ее другим пользователям прямо в приложении Revolut.

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Рубрики: BitcoinМобильные платежиНовости
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