Поддержка криптовалют появилась еще в одном сервисе р2р-платежей

Функция заработала после этапа тестирования

Пользователи приложения Square Cash в США (за исключением нескольких штатов) получили доступ к торговле Bitcoin. Компания Square представила услугу после нескольких месяцев тестирования.

Сервис позволяет пользователям приложения для денежных переводов потратить на Bitcoin до $10 тыс в неделю. А также перевести виртуальные деньги с других аккаунтов.

Компания не взимает деньги за покупку криптовалюты. Однако в приложении будет сниматься средняя по рынку комиссия при попытке продать свои цифровые активы.

Накопления в Bitcoin будут привязаны к учетной записи клиента в Square, а не к его устройству. Это не совсем надежно с точки зрения безопасности, но удобно для пользователя. Ведь пароль от кошелька можно забыть, а телефон — потерять.

Помимо нового сервиса компания запустила веб-сайт, обучающий криптовалютам.

Instant buying (and selling, if you don’t want to hodl) of Bitcoin is now available to most Cash App customers. We support Bitcoin because we see it as a long-term path towards greater financial access for all. This is a small step.

We also made this! https://t.co/z3u0liDNk4

— jack (@jack) 31 января 2018 г.