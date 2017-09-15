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Платежные карты в Украине: где и сколько тратят потребители

15.09.2017 15:58

НБУ раскрыл структуру операций с платежными картами

Платежные карты в Украине

Платежные карты в Украине: где и сколько тратят потребители. Фото: cadenaser.com

Национальный банк Украины (НБУ) начинает регулярное обнародование информации о распределении объемов и количества безналичных операций с использованием платежных карт.

Публикация будет осуществляться на страницах официального интернет-представительства НБУ ежеквартально.

Об этом сообщают в пресс-службе регулятора.

Информация будет предоставляться по типам безналичных операций в таком разрезе:

— переводы с карты на карту;

— операции сети интернет;

— расчеты в торговой сети;

— операции на устройствах самообслуживания.

По итогам первого полугодия 2017 года больше всего операций с картами прошло в торговой сети (536,9 млн транзакций) — 50,9% от общего количества, однако в денежном выражении (119,3 млрд грн) это было всего 34,3% транзакций.

Большая сумма (131,4 млрд грн, или 37,8%) в денежном выражении пришлась на операции в интернете. Хотя по количеству операций (433,8 млн шт.) этот сегмент занимал второе место с долей в 41,1%.

На третьем месте по объему и количеству операций находятся переводы с карты на карту, на четвертом — операции в устройствах самообслуживания.

По словам Васильевой, такие отчеты будут способствовать внедрению новых инновационных решений и развитию платежной инфраструктуры для более качественного удовлетворения потребностей потребителей в сфере безналичных расчетов.

bank.gov.ua

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинские банки будут проверять клиентов по-новому. Банки обязали осуществлять финансовый мониторинг по европейским стандартам.

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Рубрики: НБУНовостиПлатежные картыУкраина
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