В смарт-часах известного производителя появится функция платежей

Один из лидеров рынка носимой электроники – американская компания Garmin – представила гаджет с опцией платежей



Пользователи, которые будут отслеживать свою физическую активность с помощью устройства Garmin Vivoactive 3, смогут также использовать его для совершения платежей в бесконтактных терминалах. Сервис будет называться Garmin Pay.

Чтобы активировать платежную опцию устройства, необходимо добавить данные своей кредитной карты в мобильное приложение Garmin Connect и синхронизировать его с фитнес-гаджетом.

Расчеты происходят благодаря встроенному NFC-чипу и защитному элементу. Также платежи с трекера дополнительно защищены кодом, который надо раз в 24 часа вводить в мобильном приложении, тем самым активируя услугу. Это обезопасит пользователя от непреднамеренной растраты средств в случае кражи или утери фитнес-трекера.

В компании отмечают, что гаджет будет поддерживать карты и Visa и Mastercard.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о том, что компания Fitbit представила смарт-часы с опцией платежей. Это первые «умные» часы компании, которая ранее специализировалась на смарт-браслетах.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Технотренды 2017: часть 2. Носимые устройства для здоровья и не только