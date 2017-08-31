Почему золото теряет статус актива-убежища

Эксперты видят две причины тому, что золото теряет статус безопасного актива

Вчера, 30 августа 2017 года, цены на золото подскочили на 1%. Непосредственным катализатором этого скачка стал запуск ракеты КНДР.

Тем не менее, аналитики Bloomberg называют скачок цен на золото «слишком запоздалым» ответом на общее состояние геополитики и неопределенность рынка, ведь согласно традиционным моделям цена золота должна быть гораздо выше, чем есть сейчас. Драгоценный металл теряет статус актива-убежища, и виной тому эксперты видят две причины.

Во-первых, инвесторы активно переводят свои средства в цифровые валюты. Их, среди прочего, привлекает способность криптовалют удерживать свою ценность во время кризисов, как это удалось биткоину при гиперинфляции в Венесуэле.

Во-вторых, ценность золота подорвала нетрадиционная денежно-кредитная политика центральных банков, в связи с которой некоторые инвесторы, опять же, ищут убежище на рынке криптовалют.

Таким образом, многие инвесторы покинули драгоценные металлы и фондовые рынки в пользу большей отдачи и стабильности биткоина и других цифровых активов. За последние 10 недель инвесторы вывели из фондового рынка более $30 млрд, перейдя на другие варианты инвестиций.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что цена биткоина установила новый рекордный максимум. При этом аналитики прогнозируют еще более впечатляющий рост криптовалюты в ближайшие годы.

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По материалам cointelegraph.com